Все пакеты включают в себя финансового аналитика, который сам формирует для вас ежемесячный инвестиционный портфель.

А именно:

⁃ Распределяет Ваши деньги в самые перспективные акции.

⁃ Ежедневно следит за рынком, вовремя вносит корректировки в портфель

⁃ формирует ежемесячные отчеты для вас по движению средств и по Вашей прибыли.



Вам остается только самое важное, планировать свой очередной отпуск в теплых краях.